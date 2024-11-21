В минувшие выходные российские вооруженные силы нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры Украины, включая три тепловые электростанции. Информацию об этом подтвердил источник в энергетической отрасли агентству Reuters, сообщает украинское издание «Страна».

Согласно данным, одна из пораженных ТЭС полностью прекратила работу, в то время как две другие частично возобновили свою деятельность. Однако сроки полного восстановления этих объектов остаются неизвестными. Помимо тепловых станций, под ударами оказались и распределительные станции, что дополнительно осложнило работу энергетической системы Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о серьезных последствиях атак. В частности, была остановлена работа Бурштынской ТЭС, одной из крупнейших электростанций, обеспечивающей электроэнергией западные регионы Украины. Также стало известно о повреждениях на Кременчугской ГЭС и ряде подстанций.

Эксперты отмечают, что подобные удары создают существенные трудности в обеспечении стабильного энергоснабжения, особенно в преддверии зимнего периода. Ремонтные работы на таких объектах требуют значительных ресурсов и времени, что может усугубить проблемы как в жилом секторе, так и в промышленности.

Ситуация в украинской энергосистеме осложняется на фоне увеличения частоты атак на объекты критической инфраструктуры. Энергетические компании призывают жителей к экономии электроэнергии и готовятся к возможным отключениям света в ряде регионов.