В условиях ухода с российского рынка ряда крупных автомобильных брендов наибольшей популярностью среди импортных моделей продолжают пользоваться Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. Об этом рассказал директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

Несмотря на трудности с логистикой и повышение стоимости из-за параллельного импорта, спрос на популярные модели остается высоким. По словам Иванова, Hyundai Tucson занимает первое место среди автомобилей, ввозимых в Россию по этой схеме. На втором месте находится Kia Sportage, а тройку лидеров замыкает Mazda CX-5.

В пятерку самых востребованных автомобилей также вошли Mitsubishi Outlander XL и Mazda 6. Skoda Kodiaq заняла шестое место в рейтинге. Среди премиальных марок заметны две модели BMW — X5 и X7, которые располагаются на седьмой и восьмой позициях соответственно. Девятую строчку занимает Range Rover, а десятую — Skoda Octavia.

Помимо перечисленных моделей, в рейтинг попали американские внедорожники Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Tahoe. Эти автомобили, как отмечают эксперты, остаются востребованными у российских покупателей благодаря сочетанию качества и узнаваемости брендов.

Ситуация на автомобильном рынке существенно изменилась после введения санкций и ухода иностранных компаний. Программа параллельного импорта позволила сохранить доступность некоторых моделей, но значительно усложнила процесс их доставки. В результате цены на такие машины заметно выросли, однако стабильный спрос на ключевые модели свидетельствует о том, что российские автолюбители готовы преодолевать эти барьеры ради привычного качества и комфорта.

Эксперты полагают, что популярность импортных автомобилей будет сохраняться, несмотря на изменения в структуре рынка. Однако дальнейшая судьба параллельного импорта будет зависеть от множества факторов, включая экономическую ситуацию и политику автопроизводителей.