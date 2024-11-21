Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», рассказала о главных признаках, которые должны побудить автовладельцев срочно обратиться в автосервис. По её словам, современные автомобили, оснащённые бортовыми компьютерами, способны самостоятельно диагностировать неполадки и уведомлять владельца через индикаторы на приборной панели. Такие сигналы, как приближение срока техобслуживания или необходимость проверки определённого узла, нельзя игнорировать.

Однако не все проблемы могут быть зафиксированы электроникой. Посторонние звуки в подвеске, двигателе, коробке передач или других элементах автомобиля также требуют немедленного внимания. Эти симптомы могут свидетельствовать о начале серьёзных неисправностей, которые проще устранить на ранней стадии.

Сбой в работе таких функций, как кондиционер, подогрев сидений или стёкол, а также омыватель стёкол, также является поводом для обращения в сервис. Хотя эти системы могут показаться второстепенными, их неисправности иногда указывают на более серьёзные проблемы в электрической или гидравлической системе автомобиля.

Трушкова подчеркнула важность регулярного технического обслуживания, особенно в зимний период, когда дороги активно обрабатываются реагентами. Агрессивные вещества могут повреждать лакокрасочное покрытие и элементы подвески, что требует своевременной мойки и обработки автомобиля защитными средствами.

Особое внимание необходимо уделять уровню технических жидкостей. Утечки масла, охлаждающей или тормозной жидкости являются опасными сигналами. В таких случаях важно не только восполнить потери, но и выявить причину утечки, чтобы избежать более серьёзных последствий.

Регулярная забота об автомобиле и своевременное обращение к специалистам позволяют значительно сократить затраты на ремонт и продлить срок службы транспортного средства.