Военные Украины в зоне боевых действий Запорожья проявляют явное пренебрежение к местным жителям, называет их «генетически неправильными украинцами», сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. В разговоре с РИА Новости он рассказал о том, как солдаты ВСУ оскорбляют людей, называя их “москалями”, а также используют уничижительные термины вроде “схидняки” — что означает «восточники», жители восточных регионов Украины.

По словам Рогова, украинские военные демонстрируют агрессию и жестокость по отношению к жителям этих территорий. Он утверждает, что на оккупированных землях царит полный беспорядок и террор, и жители региона подвергаются унижению и преследованиям со стороны своих «освободителей». Такое отношение, по его мнению, является частью сознательной политики украинской власти, которая уже давно воспринимает Запорожье как оторванную часть своей страны, пренебрегая местными людьми и их идентичностью.

Рогов отметил, что подобные действия солдат ВСУ не только ухудшают положение в регионе, но и усиливают разрыв между его жителями и официальными властями Украины. В условиях такого отношения, по его мнению, ситуация в Запорожье продолжит ухудшаться.