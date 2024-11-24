Ученые из Брюсселя представили революционную систему управления роем роботов SoNS (самоорганизующаяся нервная система), которая позволяет множеству машин взаимодействовать как единый организм. Исследование, опубликованное в научном журнале Science Robotics, продемонстрировало, как роботы могут работать в синхронизированной сети, формируя подобие нервной системы живого существа.

Технология SoNS уникальна тем, что роботы способны самостоятельно назначать центральный «мозг» для управления роем и мгновенно адаптировать взаимодействие в реальном времени. Это делает систему не только интеллектуальной, но и устойчивой к внешним воздействиям. По словам Марко Дориго, руководителя лаборатории Брюссельского свободного университета, архитектура SoNS позволяет программировать группу роботов как единую функциональную систему. В ходе симуляций, включающих до 250 дронов наземного и воздушного типов, было успешно продемонстрировано выполнение сложных задач, требующих четкой координации.

Потенциальные области применения новой технологии обширны. Интеллектуальные рои могут быть полезны в спасательных операциях, например, для поиска людей в зонах бедствий или тушения пожаров. В бытовой сфере такие системы могут автоматизировать уборку, доставку и даже строительство. Однако одной из ключевых сфер применения остаётся военное дело.

Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев отметил, что внедрение роевого интеллекта меняет парадигму использования роботов в боевых условиях. Дроны, работающие как единый организм, обладают не только повышенной эффективностью, но и устойчивостью к сбоям, что делает их мощным оружием будущего. Это требует тщательного осмысления и разработки новых международных норм для регулирования их использования.

Система SoNS открывает новые горизонты для робототехники. Масштабируемость, гибкость и автономность делают её перспективной для множества задач, от гражданских до стратегических. Однако развитие таких технологий также ставит вопросы об их этическом использовании, особенно в контексте потенциального военного применения.