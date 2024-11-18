Ридли Скотт, известный во всём мире режиссёр, создатель культовых картин «Гладиатор», «Чужой» и «Бегущий по лезвию», поделился своими творческими амбициями на будущее. По данным портала «Канобу», 86-летний постановщик мечтает поработать в таких жанрах, как мюзикл и вестерн.

О конкретных планах по созданию мюзикла Скотт пока говорить не стал, оставив поклонникам простор для фантазий. Зато идея вестерна, которую он вынашивает, уже выглядит достаточно проработанной. Действие предполагаемого фильма будет разворачиваться в 1829 году, в эпоху, когда железные дороги ещё не успели изменить американский ландшафт. Главными героями ленты станут коренные народы Северной Америки, их жизнь, традиции и взаимодействие с силами природы.

«Это история о временах до эпохи поездов. Мы будем показаны как незваные гости, которые становятся частью их мира», — рассказал режиссёр, отмечая, что акцент будет сделан на отношениях людей с окружающей средой и межкультурное взаимодействие.

Ридли Скотт остаётся одним из самых продуктивных кинематографистов современности. Его фильмография насчитывает десятки знаковых работ, от ужастика «Чужой», который принёс популярность актрисе Сигурни Уивер, до эпопеи «Царство небесное» и научной фантастики «Марсианин». Причём нередко режиссёр сталкивался с сокращениями своих фильмов при прокате: полные версии таких лент, как «Бегущий по лезвию», часто становились доступны только на видео.

Сейчас мир ожидает премьеры его нового проекта — «Гладиатор 2». Лента является продолжением оскароносной картины 2000 года и обещает стать ещё одной главой в истории, которая покорила миллионы зрителей.

Творческие амбиции Скотта впечатляют, особенно учитывая его возраст и насыщенную карьеру. Жанры мюзикла и вестерна, редкие для его фильмографии, открывают новые горизонты для мастера, который неоднократно доказывал, что ему по плечу самые сложные кинематографические задачи.