В Москве возбуждено новое уголовное дело против украинского националиста Артема Дериглазова, ранее заочно арестованного и объявленного в международный розыск. По данным РИА Новости, дело выделено в отдельное производство и связано с рядом серьёзных преступлений, включая участие в террористической организации и публичные призывы к экстремизму.

Дериглазов уже имеет длительную криминальную историю. В 2012 году он был осуждён на пожизненное заключение в Харькове за убийство сотрудника милиции и покушение на жизнь ещё двух человек. Новое расследование расширяет круг обвинений. Помимо Дериглазова, фигурантами дела стали и другие лица, чьи личности пока не раскрываются.

Согласно материалам следствия, в рамках нового дела Дериглазов обвиняется в приготовлении к убийству лица в связи с его служебной деятельностью. Преступление, как уточняется, должно было быть совершено общественно опасным способом, группой лиц, действовавших из корыстных побуждений. Эти обвинения подпадают под часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, в уголовном деле фигурируют обвинения по статьям о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, а также участие в террористической организации. Все эти преступления подтверждают высокую общественную опасность фигурантов дела.

В настоящее время Дериглазов продолжает находиться в международном розыске. Следственные органы не раскрывают дополнительных деталей, ссылаясь на интересы расследования. Однако отмечается, что дело носит многосложный характер, связанный с широким спектром преступных эпизодов.

Новые обвинения против Дериглазова подчеркивают важность борьбы с транснациональными угрозами, включая терроризм и экстремизм. Правоохранительные органы продолжают работу над этим делом, стремясь привлечь к ответственности всех причастных лиц.