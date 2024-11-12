Исследователи впервые смогли изучить древний саркофаг египтянки Шенет-аа, раскрывая секреты её бальзамирования, которому более 3000 лет. Одной из загадок был способ размещения тела в саркофаге, в котором, как оказалось, нет больших отверстий для его помещения.

Ученые из Музея Филда в Чикаго долгое время искали вход в саркофаг. Лишь крошечная щель у ног не давала ответов, как туда смогли поместить останки. Недавнее сканирование с использованием компьютерной томографии позволило рассмотреть конструкцию саркофага более подробно. На изображениях удалось заметить разрез и шнуровку вдоль задней части гроба, что дало представление о том, как был создан гроб. Это объяснил старший антрополог Дж. П. Браун.

По оценкам учёных, на момент смерти Шенет-аа было около 35–40 лет. Высокий уровень мастерства, применённого в её подготовке к загробной жизни, подтверждает её высокое социальное положение. Исследования показали, что она жила в эпоху 22-й династии, и её останки сохранились в прекрасном состоянии.

Команда также обнаружила, что гроб был выполнен не по привычной египетской традиции, когда картонное покрытие создавали вокруг тела, а сам саркофаг изначально делался разрезанным. После помещения тела разрез был зашнурован, а деревянная панель у ног женщины закреплена колышками для устойчивости.

Тело Шенет-аа было завернуто в дорогие льняные ткани и помещено в расписной картонный гроб, представляющий собой элитную погребальную лепнину. В отличие от других мумий, внутренние органы Шенет-аа не поместили в отдельные сосуды. Вместо этого бальзамировщики создали особые пакеты, добавив в них восковые фигурки сыновей Гора и вернули пакеты в полость тела.

Рентгеновские снимки также показали, что Шенет-аа потеряла несколько зубов, а оставшиеся были изношены, что указывает на присутствие песка в её пище. Бальзамировщики заменили её глаза на искусственные, чтобы сохранить облик усопшей на долгие века.