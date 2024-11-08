Исследователи указали на несколько признаков, предвещающих, по библейским текстам, возможный конец света. В Священном Писании говорится о трёх ключевых событиях, которые могут предшествовать апокалипсису.

Первый признак — возвращение еврейского народа на историческую родину. Это событие в Библии трактуется как одно из важных предзнаменований больших перемен.

Следующий важный момент — строительство третьего храма в Иерусалиме. На этом месте уже возводились два храма, но оба были разрушены. Предсказания указывают, что возведение третьего храма станет значимым этапом, который не пройдёт для человечества бесследно.

Апостол Павел также предупреждал о вероотступничестве. Он подчеркивал, что мир будет существовать до тех пор, пока на Земле остаются праведные верующие. Если же грешники заполнят мир, то это приведёт к разрушению всех устоев.

Однако человечество всё ещё может избежать апокалипсиса. Путь к спасению лежит через искреннее покаяние, очищение души и возвращение к вере. Эти действия могут уберечь мир от страшного конца.

Если же люди не смогут найти в себе силы для этого, события могут принять более мрачный оборот: наступит конец света, за которым последуют Второе пришествие, Страшный суд, а затем и апокалипсис. Грешники будут наказаны, а праведники найдут обитель в небесном Иерусалиме.