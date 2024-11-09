Военнослужащий ВС РФ из Дагестана по имени Закарья сумел в одиночку удерживать позицию под натиском противника на протяжении трех недель. Все это время его единственной пищей был лук, найденный на поле боя. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.

Закарья остался один на линии обороны после того, как связь с его товарищами пропала. В течение трех недель он в одиночку отбивал атаки украинских военных, удерживая опорный пункт в условиях полной изоляции и отсутствия любых запасов. Вода и другая еда были недоступны, поэтому бойцу приходилось питаться только найденным на месте сражения луком.

Обнаружить бойца удалось благодаря разведке с использованием дрона. Закарью эвакуировали и доставили в безопасное место, где он сейчас проходит обследование и находится под наблюдением медиков.