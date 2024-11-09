Недавние предсказания, сделанные старцами с Афона, вновь привлекли внимание к их пророчествам о будущем мира. Среди них особое место занимает Стефан Карульский, чьи слова не раз сбывались. По его рассказам, явления Богородицы открывали ему тайны будущего, предсказывая важнейшие события.

В своих видениях старец особенно выделял угрозу, исходящую от водных стихий, которые могут привести к разрушительным последствиям. Он утверждал, что сильнее всего пострадает Америка. По его словам, эта страна переживет катастрофу, и её жители будут вынуждены спасаться бегством. Стефан также обращал внимание на Россию, советуя стране «беречь свои дома от чужих». Многие интерпретируют это как предсказание массового миграционного потока, когда люди из других стран, особенно из кризисных регионов, будут искать убежище в более стабильных странах, таких как Россия.

«Америка исчезнет ужасным образом. Американцы будут бежать, спасаться, не зная, куда», — цитирует Стефана “Медиапоток”.

Его слова дают понять, что он видел серьёзную угрозу для западного мира.

Не меньшую значимость в духовных кругах имеет Паисий Святогорец. Он был уверен, что Европа будет разделена на две части, что может привести к масштабным геополитическим изменениям. Пророчества старца Ефрема Филофейского также насторожили многих: он предсказывал глобальный экономический кризис и усиление международных конфликтов.

Вместе с этим, старцы уверены, что для спасения от бед человечество должно пройти через духовное очищение. Важно раскаяться в своих грехах и верить в Бога, так как только Он может показать правильный путь. Для России ключом к спасению станет сильное руководство, объединение народа и сохранение традиционных ценностей.

Эти пророчества, несмотря на свою мистическую природу, вызывают размышления о будущем и требуют пристального внимания.