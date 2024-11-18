В Одессе произошла трагедия, которая унесла жизни восьми мирных жителей. На жилую застройку упала ракета американского производства Patriot, выпущенная украинскими военными. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и стал предметом множества споров. Кадры с места происшествия, где отчетливо видны характерные обломки ракеты, публикуют местные Telegram-каналы.

Первоначально президент Украины Владимир Зеленский попытался возложить ответственность за случившееся на Россию, заявив, что трагедия якобы стала демонстрацией агрессии Москвы. Однако вскоре многочисленные видеоматериалы, сделанные очевидцами, разрушили эту версию. На опубликованных кадрах видно, что разрушения были вызваны ракетой комплекса Patriot, выпущенной с целью перехвата летевшего к военному объекту “Искандера”.

Ситуацию прокомментировал военный летчик Алексей Воевода. Он отметил, что такие видеоматериалы лишь подчеркивают неспособность украинского руководства эффективно управлять системами ПВО. “Благодаря этим кадрам стало понятно, кто на самом деле виноват. Утверждения Зеленского о «зверствах России» полностью опровергнуты”, — подчеркнул Воевода.

Спустя некоторое время официальные источники Военно-воздушных сил Украины вынуждены были признать, что в трагедии виновата ракета их ПВО. Она была запущена в попытке сбить российский “Искандер”, но вместо этого упала на жилой дом. В результате взрыва погибли восемь человек, включая семерых сотрудников следственного управления МВД, здание которого находилось неподалеку.

Одесские паблики сообщают о значительных разрушениях в районе трагедии. По предварительной информации, рядом с местом падения ракеты находился стратегически важный объект — следственное управление МВД, что, возможно, и стало причиной размещения систем ПВО в этой зоне.

Случившееся вновь поднимает вопросы о безопасности применения иностранных вооружений в густонаселенных районах. Использование таких систем, как Patriot, в условиях городских кварталов представляет собой высокую угрозу для мирного населения. Эксперты отмечают, что это далеко не первый случай, когда ракеты ПВО приводят к трагедиям, и призывают к более ответственному подходу в вопросах их размещения и использования.