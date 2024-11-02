Исследователи из Дании выдвинули гипотезу о том, что известная скандинавская легенда о Рагнареке может иметь историческую основу. По их мнению, примерно 1500 лет назад в регионе произошла экологическая катастрофа, которая привела к длительным «годам тьмы» и гибели половины населения Швеции и Норвегии.

Специалисты из Национального музея Дании изучили годичные кольца дубов, возраст которых датируется периодом с 300 по 800 годы нашей эры. В результате анализа 650 образцов они выявили, что с 536 года кольца начали сужаться, а в 539–541 годах стали еще более узкими.

Это открытие указывает на серьезные климатические изменения. Исследователи полагают, что в этот период регион переживал «вулканическую зиму», продолжавшуюся три года. Атмосфера была насыщена пеплом и серой, что значительно ослабило солнечное освещение и вызвало заметное похолодание. Согласно историческим источникам, даже в дневное время царил полумрак, а звезды не были видны на протяжении целого года.

Описание зимы, продолжавшейся три года и унесшей множество жизней, также содержится в легенде о Рагнареке. Тогда человечество сильно зависело от урожая, и малейшие изменения климата могли привести к катастрофе.

Для воссоздания картины того времени ученые провели реконструкцию ландшафта, исследовав пыльцу растений. Они обнаружили, что обширные районы опустели, а на заброшенных землях вновь появились леса. По данным исследования, в Швеции и Норвегии от голода и болезней погибло около 50% населения. Жители Дании также испытали трудности. Ученые пока не выяснили, какой именно вулкан мог вызвать столь масштабные изменения.

Исторические свидетельства говорят о том, что глобальное похолодание тех лет затронуло не только Север Европы. О снижении температуры на несколько градусов также сообщают источники Римской империи и Китая, как отмечает журнал Archaeological Science: Reports.