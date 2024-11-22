Ежегодно тысячи россиян становятся жертвами телефонных мошенников, теряя не только сбережения, но и сталкиваясь с глубокими психологическими травмами. По оценкам экспертов, только за 2024 год ущерб составил около 250 миллиардов рублей, а последствия обмана нередко приводят к депрессии, бессоннице и социальной изоляции. Проблема затрагивает не только пожилых людей, но и представителей других возрастных категорий, передает РИА Новости.

В условиях активной борьбы с мошенничеством государство и финансовые учреждения предпринимают попытки минимизировать ущерб. Разрабатываются системы блокировки подозрительных звонков, а также программы возврата средств пострадавшим клиентам банков. Однако пока эти меры приносят лишь частичные успехи.

Мошенники действуют профессионально, используя передовые технологии и психологические уловки, что делает противостояние им крайне сложным. По словам клинического психолога Виктории Кондрашиной, после обмана человек сталкивается с чувством стыда и вины, которые могут перерасти в более глубокие проблемы, такие как тревога и депрессия. Эти состояния нередко приводят к отказу от общения с окружающими и дальнейшей социальной изоляции.

Примером масштабов проблемы могут служить данные из Великобритании. За 2023 год жители страны потеряли около 57 миллиардов рублей в результате действий мошенников. Согласно исследованию, две трети пострадавших не обращаются за помощью из-за стыда и страха осуждения. В ответ на это в Великобритании запустили кампанию #NoBlameNoShame и службу Victim Support, предлагающую бесплатную психологическую поддержку.

В России специализированных программ помощи жертвам телефонного мошенничества пока нет. Поэтому основная надежда возлагается на близких пострадавших. Психологи подчеркивают, что в такой ситуации важно не осуждать, а поддерживать. Родственники и друзья могут помочь составить заявления в банки и полицию, а также создать атмосферу безопасности, например, сменив номер телефона или усилив меры защиты дома.

Психологи советуют жертвам мошенничества признать свои эмоции и не скрывать переживания. «Страх, стыд и разочарование — естественная реакция любого человека», — объясняет член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова. По ее словам, главное — помнить, что ответственность за произошедшее лежит на злоумышленниках, а не на пострадавших.

Эксперты считают, что одним из решений может стать создание горячих линий для оказания правовой и психологической помощи, а также просветительских программ, направленных на предупреждение мошеннических схем. Несмотря на все усилия, проблема сохраняется, что подчеркивает необходимость комплексного подхода, включающего не только технические, но и социальные меры поддержки.