Ученые опровергли миф о том, что страусы прячут голову в песок при опасности. Оказалось, что такая странная привычка на самом деле связана с поиском пищи, пишет Live Science.

Представление о том, что страусы зарываются в песок, чтобы спрятаться от хищников, пришло к нам из античных времен. Более двух тысяч лет назад римский писатель Плиний Старший впервые предположил, что эти птицы, увидев угрозу, склоняют голову к земле в надежде стать невидимыми.

Однако исследователи отмечают, что большую часть времени страусы наклоняют голову к земле совсем по другой причине — они заняты поиском пищи. Страусы питаются разнообразной растительностью, но иногда в их рационе встречаются мелкие животные, такие как насекомые и рептилии.

Кроме того, страусы выкапывают в грунте ямки для того, чтобы откладывать яйца. Со стороны это может выглядеть так, будто они прячут голову в песок.

Если страус замечает опасность, то скорее предпочтет пуститься наутек. Эти птицы способны развивать значительную скорость, которая помогает им скрыться от хищников и избежать угрозы.