Клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Москве, протоиерей Максим Первозванский, напомнил о необходимости соблюдать правила приличия при выборе одежды для посещения церкви. Он подчеркнул, что внешний вид верующего имеет значение не только для окружающих, но и для настроя на молитву.

По словам священника, недопустимо приходить в храм в коротких юбках, открывающих пупок, в топах с голыми плечами, а также в пляжной одежде вроде парео или купальников. Мужчинам рекомендуется избегать шорт выше колена, однако в жаркую погоду допускаются бриджи. Женщинам, как и принято в Русской православной церкви, стоит покрывать голову, а мужчинам, напротив, снимать головной убор. Если прихожанка оказалась в неподходящей одежде, например, без юбки, в некоторых храмах при входе могут предложить специальный элемент гардероба, чтобы прикрыть ноги.

Протоиерей отметил, что подход к дресс-коду может различаться в зависимости от конкретного храма. В монастырях и подворьях традиционно предъявляются более строгие требования, тогда как в приходских церквях возможны послабления. Такое разнообразие, по мнению отца Максима, подчеркивает богатство церковных традиций и помогает верующим лучше понять, ради чего существует Церковь. Однако основное предназначение храма — это молитва, а не внешние формальности.

Особое внимание он уделил символическому значению внешнего вида. Напоминая о библейском эпизоде, где Бог велел Моисею снять обувь на святой земле, священник провел параллели с другими религиозными традициями, например, снятием обуви перед входом в мечеть у мусульман. По его словам, одежда, как и другие внешние атрибуты, может способствовать созданию особого духовного настроения, но не является самоцелью. То же касается свечей, икон или соблюдения поста: эти элементы служат помощниками в обращении к Богу, но их отсутствие не мешает искренней молитве.

Священник призвал приходить в храм осознанно и уважать традиции места, помня, что главное — это стремление человека к Богу и внутренний духовный настрой.