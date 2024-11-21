Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов, выступил с критикой стремления к внешним изменениям ради тщеславия. По его словам, инъекции красоты могут быть оправданы с православной точки зрения только в исключительных случаях. Его позицию приводит издание LIFE.ru.

Харитонов отметил, что допустимыми причинами для обращения к косметологам могут быть исправление последствий травм, устранение наследственных недостатков или желание сохранить гармонию в браке. Например, женщина, которая стремится сохранить привлекательность ради мужа, действует с благородной целью, что не считается грехом.

Однако, по мнению священника, если изменения во внешности делаются из тщеславия или желания «выставить себя напоказ», это уже грех. Он осудил стремление к «надутым губам» и чрезмерному использованию ботокса, подчеркнув, что такие действия часто отражают внутренние проблемы. Харитонов рекомендовал женщинам, которые недовольны своей внешностью без явных причин, обратиться за помощью к психологу, а не к косметологу.

«Если человек делает это ради соблазна, чтобы красоваться на пляже или вызывать восхищение окружающих, то это уже грешно, — подчеркнул он. — Мы должны помнить, что наше тело должно служить Богу, семье и людям, а не становиться инструментом для соблазна».

Священник также напомнил, что красота должна быть не самоцелью, а частью более глубокого внутреннего стремления к гармонии и добру. По его словам, важно задуматься, для чего человек предпринимает те или иные действия, и не руководствоваться гордыней и тщеславием.