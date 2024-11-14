Мошенники находят новые способы обмана пользователей в социальных сетях, совершенствуя схемы кражи личных данных. Если раньше популярной уловкой были сообщения от незнакомцев с вопросом «Не ты на фото?» и прикреплёнными вредоносными файлами, то теперь злоумышленники изменили тактику, сообщает «Московский комсомолец».

Сейчас хакеры часто взламывают аккаунты в социальных сетях и рассылают заманчивые сообщения от имени жертвы ее контактам. Формулировки, как «Посмотри, что я нашёл!» или «Не ты на фото?», остаются прежними, однако методы доставки вредоносного ПО эволюционировали.

Сегодня вместо старых файлов с расширениями .exe, .zip или .rar они применяют файлы формата .apk, которые устанавливаются на устройствах Android. После установки такого файла мошенники получают доступ к данным на телефоне, включая банковскую информацию пользователя.

Взлом одного аккаунта позволяет преступникам получить доступ к целой сети аккаунтов, связанных с жертвой. Многие пользователи доверяют своим контактам, часто не проверяют полученные ссылки и приложения, что повышает риск запуска опасного файла и передачи своих данных злоумышленникам.

Для защиты от таких угроз специалисты советуют игнорировать файлы с расширением .apk, даже если сообщение пришло от знакомого человека. В подобных случаях лучше связаться с отправителем лично, уточнив, действительно ли сообщение отправил он, чтобы избежать неприятных последствий.