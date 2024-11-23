Президент США Джо Байден вновь стал объектом внимания из-за своей оговорки, допущенной во время торжественного ужина в Белом доме 22 ноября. По информации РИА Новости, глава государства, приветствуя гостей, назвал себя «мужем Джо Байдена».

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил 82-летний президент, вызвав удивление присутствующих.

Это уже не первый случай, когда американский лидер допускает подобные оговорки. Обычно он любит подчёркивать, что является «мужем Джилл Байден», но и здесь произошла путаница.

В прошлом Байден уже становился героем курьёзных ситуаций на публике. Он неоднократно путал страны, например, заменяя Украину на Ирак, и даже упоминал людей, которые умерли десятки лет назад, говоря о них как о своих недавних собеседниках. Подобные ошибки вызывают критику со стороны оппонентов, ставя под сомнение его концентрацию и память.

В Белом доме такие инциденты стараются оправдать, утверждая, что многие из оговорок президента вырваны из контекста и преувеличены средствами массовой информации. Тем не менее, оговорки продолжают привлекать внимание журналистов и общественности, порождая новые вопросы о физической и ментальной форме Байдена, который готовится к возможному участию в выборах 2024 года.

Несмотря на курьёзы, Джо Байден остаётся одной из ключевых фигур мировой политики. Его каждое выступление находит отклик не только среди американской аудитории, но и за рубежом, где его публичные заявления часто обсуждаются не менее активно.