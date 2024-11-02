Президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит все аналоги в своем классе. Telegram-канал «Пул №3» процитировал слова президента, назвавшего Т-90М лучшим танком в мире.

«Танк Т-90 “Прорыв” — без сомнений лучший. Как только он появляется на позиции, у противника нет шансов», — подчеркнул Путин.

Танк Т-90М — это модернизированная версия Т-90А, разработанная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. В отличие от предшественников, Т-90М оснащен башней с новым многослойным бронированием, пушкой 2А82-1М и цифровой системой управления огнем «Калина». Его двигатель мощностью 1130 лошадиных сил обеспечивает высокую маневренность, а динамическая защита «Реликт» усиливает броню.

Ранее командир танкового взвода Вооруженных сил России с позывным Чиж рассказал, что Т-90М способен выдерживать попадания противотанковых ракет, демонстрируя свою исключительную надежность и прочность.