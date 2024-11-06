Президент России Владимир Путин, отвечая на просьбу актрисы Екатерины Гусевой усилить меры против нецензурной лексики, отметил, что к его сожалению, мат тоже является частью русского языка. Тем не менее, он подчеркнул важность повышения уровня культуры — как в речи, так и в языке.

Путин подчеркнул, что, как бы ни хотелось, полностью избавиться от мата не получится. Крепкие выражения — это, к сожалению, тоже элемент языка. В то же время, он добавил, что для церкви нецензурные слова воспринимаются как грех. Он обратился к словам Гусевой, назвавшей мат «антимолитвой», и отметил, что церковь действительно рассматривает подобные выражения как греховные, но напомнил, что безгрешных людей практически не существует.

Глава государства также рассказал, что среди верующих людей мат в прошлом встречался редко. Например, в его семье никто никогда не употреблял подобные выражения. Путин вспомнил, что его родители, особенно отец и мать, никогда не матерились. По его мнению, это объясняется тем, что раньше люди были более религиозными и считали нецензурные выражения неприемлемыми.

Президент заключил, что для снижения количества нецензурной лексики необходимо работать над общей культурой общества.