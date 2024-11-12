Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, занимающий пост главы правительства, оказался в неожиданной ситуации — он уснул прямо во время процедуры переизбрания. Об этом сообщил японский ресурс Nikkei.

Согласно данным издания, инцидент произошел на заседании Палаты представителей 11 ноября. На первом этапе голосования Исиба, глава Либерально-демократической партии, скрестил руки, закрыл глаза и, по словам очевидцев, казалось, задремал.

Как пояснил главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, причиной необычного поведения премьера стало воздействие лекарства от простуды, которое могло вызвать кратковременную сонливость. Он также заверил, что состояние здоровья Исибы в целом не вызывает опасений, хотя вечером 9 ноября ему потребовалась консультация врача.

Кроме того, недавно новый министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что Япония продолжает стремиться к решению территориального спора с Россией и заключению мирного договора. Ивая подчеркнул, что Токио будет исходить из своих национальных интересов и взаимодействовать с Россией на основе добрососедства, чтобы обсудить статус Курильских островов.