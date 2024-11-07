В следующем году российский рынок автомобилей ожидают значительные перемены. Одним из основных факторов станет повышение утилизационного сбора, который с января поднимется на 367 тысяч рублей по сравнению с сентябрем 2024 года.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году продажи новых легковых автомобилей достигнут примерно 1,1 миллиона единиц. При этом более половины рынка — около 56% — могут занять китайские автопроизводители, а российские бренды, по оценкам, составят около 35%.

Также ожидается, что цены на автомобили вырастут примерно на треть, причем это особенно коснется машин с объемом двигателя более 3 литров. Увеличение сбора напрямую повлияет на стоимость автомобилей. Высокие проценты по кредитам также могут затруднить приобретение машин в кредит, что вероятно снизит спрос.

2025 год станет настоящим испытанием для российского автомобильного рынка. Увеличение стоимости, структурные изменения в продажах и усиление конкуренции — задачи, с которыми предстоит столкнуться как производителям, так и покупателям.