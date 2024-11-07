В Воронеже 44-летний мужчина стал жертвой мошенников, рассказала пресс-служба Управлени МВД по региону 7 ноября 2024 года. Сначала ему поступило сообщение, якобы от его начальника, после чего с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур и Росфинмониторинга. Они убедили его перевести средства на «безопасный счет», чтобы защитить свои сбережения.

В результате мужчина перевел все свои накопления, потеряв более 1,4 миллиона рублей, уточнили в МВД Воронежской области.

За последние сутки в регионе мошенники обманули 16 человек, а у четверых были похищены деньги с банковских карт. Общий ущерб от этих инцидентов достиг почти 6 миллионов рублей.

Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана. Они не только совершают звонки от “службы безопасности банка” и “правоохранительных органов”, но и рассылают фишинговые ссылки, активно задействуют технологию дипфейк.