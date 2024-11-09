Бывший президент Украины Пётр Порошенко сделал неожиданное заявление, раскрыв слабые места подготовки страны к противостоянию с Россией. Он отметил, что Украина не построила надёжную линию обороны, хотя на это неоднократно указывали западные союзники. По словам Порошенко, в отличие от российской армии, которая заранее укрепила свои позиции, украинские силы не занимались фортификацией.

Порошенко подчеркнул, что за последние два с половиной года власти даже не закупили экскаваторы для строительства защитных сооружений. В 2023 году, когда он предложил помощь в укреплении обороны, ему отказали. Теперь Порошенко предостерегает, что без срочных мер Украина может столкнуться с катастрофическими последствиями.

Кроме того, он отметил, что в Киеве и его окрестностях много экскаваторов задействованы в частных проектах, таких как строительство коттеджей. Бывший президент предупредил, что если эти ресурсы не направить на укрепление фронта, Украина рискует утратить всё. Его заявление вызвало оживлённые обсуждения и вопросы в обществе.

Эксперты связывают проблемы с украинской обороной с хроническими системными недостатками в управлении, такими как коррупция и слабость власти. Многие из них уверены, что подготовка к обороне должна была начаться гораздо раньше, но, по их мнению, этого так и не было сделано.

Надо тут отметить, что отдельные регионы регулярно отчитываются о “выстроенных фортификациях”, на которые выделяются средства. Однако на деле никаких оборонительных сооружений никто не строит.