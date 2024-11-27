Шлиссельбург, город с богатой историей и уникальной атмосферой, часто оказывается в тени знаменитой крепости Орешек, расположенной неподалеку. Однако местные жители уверены, что путешественникам есть на что обратить внимание и в самом городе. Об этом рассказала заведующая Музеем истории Шлиссельбурга Мария Валькова, отмечая, что город может удивить не только своими памятниками, но и гастрономическими традициями.

Город, основанный в 1323 году, изначально носил название Орешек, позже переименованный в Нотебург, а затем получил от Петра I современное имя — Шлиссельбург, что означает «город-ключ». Это место сыграло важную роль в истории России, открыв стране путь к морю. Сегодня туристов знакомят с прошлым города через увлекательные экскурсии. Например, в одном из маршрутов гид сопровождает путешественников, предлагая дополнительные пояснения, а в наушниках звучит рассказ, озвученный народным артистом России Петром Семаком.

Одной из главных достопримечательностей города является восстановленный купеческий дом, ныне частный Историко-этнографический музей. Управляющая музеем Наталья Синичкина погружает гостей в атмосферу прошлого, рассказывая о купце Алексее Поташове и его семье, демонстрируя подлинные предметы того времени. Здесь же посетителям предлагают отведать знаменитый «шлюшинский пирог», рецепт которого был найден и восстановлен благодаря усилиям местных энтузиастов.

Этот уникальный пирог, который в свое время упоминал Николай Лесков, готовится с рыбой — сигом, чьи голова и хвост выглядывают из теста. Технология приготовления оказалась настолько сложной, что на долгие годы рецепт оказался забытым. Возродить его удалось благодаря интересу к гастрономическому туризму.

Помимо пирога, гостей угощают копорским чаем с травами и фруктами, а также солеными сливами — блюдами, которые в полной мере отражают гастрономическое наследие города. Как отмечают организаторы экскурсий, гастрономия помогает туристам лучше прочувствовать дух Шлиссельбурга. Ведь знакомство с городом через вкусовые впечатления создаёт яркие воспоминания и оставляет уникальный след в сердце каждого гостя.

Туристы, посетившие Шлиссельбург, соглашаются: этот город заслуживает большего внимания, чем просто остановка на пути к крепости Орешек. Живописные виды, увлекательные истории и возможность прикоснуться к традициям делают его настоящим открытием для тех, кто ищет вдохновения и новых впечатлений.