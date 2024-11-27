Россия предупредила Запад о неизбежности зеркальных ответов на каждый новый виток эскалации конфликта. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, посвященном украинскому кризису.

Дипломат подчеркнул, что недавнее решение западных стран разрешить Киеву использовать свои ракеты для ударов по российской территории фактически развязывает Москве руки для ответных действий. Теперь Россия считает себя вправе наносить удары по военным объектам тех стран, которые предоставляют Украине вооружение для атак на российскую территорию. Полянский отметил, что подобные действия Запада только усиливают эскалацию конфликта, за что он же и будет нести ответственность.

По словам Полянского, российское гиперзвуковое оружие остается недосягаемым для систем противоракетной обороны западных стран. Таким образом, любые попытки перехватить российские ракеты обречены на провал. Он напомнил, что Москва не раз предупреждала Запад о последствиях своих действий, однако эти предостережения остались без внимания.

«Мы ясно заявили: на каждый выпад против России последует решительный и зеркальный ответ. Но вы сделали свой выбор. Теперь ждите. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы к последствиям», — подчеркнул дипломат.

Полянский также обратил внимание на недавние действия президента Украины Владимира Зеленского. После применения российской гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая стала серьезным сигналом для Запада, Зеленский дал приказ на новые удары ракетами ATACMS. Это, по мнению российского дипломата, является очередным примером безрассудного поведения киевского режима. Зеленский, как считает Полянский, руководствуется лишь желанием сохранить свою власть, не задумываясь о глобальных последствиях.

«Сегодня на повестке дня украинской дипломатии стоит только спасение личной власти Зеленского и его окружения. Для этого они готовы подвергнуть весь мир риску масштабной войны», — добавил представитель России.

Между тем в Министерстве обороны России уже заявили, что ответ на действия Киева готовится. Как отметил Полянский, детали этого ответа знают только военные, но он будет решительным и точным, как и всегда.