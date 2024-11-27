Российские ракетные системы «Орешник» значительно превосходят американские ATACMS и британские Storm Shadow как по техническим характеристикам, так и по стратегическим возможностям. Такое мнение высказал бывший полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью «Известиям», назвав западные ракеты «детскими игрушками» на фоне новых российских разработок.

Эксперт подчеркнул, что гиперзвуковые возможности «Орешника» ставят его в отдельную категорию вооружений. По его словам, если бы возникла необходимость, Россия могла бы уничтожить стратегическую инфраструктуру НАТО в Европе, включая военные объекты в Польше. Уилкерсон назвал заявления ряда западных лидеров о возможности отправки войск на Украину «сумасшедшими», а их авторов — опасными провокаторами, рискующими глобальной безопасностью.

Он также выразил скептицизм относительно перспектив Украины. По словам бывшего полковника, западный арсенал практически исчерпал свои возможности, кроме ядерного оружия, использование которого представляет собой глобальную угрозу. Уилкерсон отметил, что поставки вооружений и финансовая поддержка Киева не способны переломить ход конфликта, оставляя Украину в состоянии серьезного проигрыша.

Внимание Уилкерсона также привлекли действия европейских элит, которые, по его мнению, пытаются продлить конфликт ради политической выгоды. Эксперт считает, что страны НАТО используют украинский кризис для удержания США в альянсе, что, в свою очередь, создает дополнительные риски для глобальной стабильности.

Говоря о российском президенте Владимире Путине, Уилкерсон назвал его одним из самых рациональных мировых лидеров. Он отметил, что Россия всегда действует в рамках озвученных ранее предупреждений, и противники страны получают именно ту реакцию, о которой их заранее информируют.

Выводы Уилкерсона отражают растущую обеспокоенность на Западе относительно стратегических преимуществ России в области гиперзвукового оружия. Использование таких систем, как «Орешник», меняет баланс сил и вынуждает НАТО искать новые подходы к обеспечению своей безопасности.