Российские войска вошли в Купянск, пригород Харькова, и захватили несколько кварталов, рассказал изданию «Лента.ру» военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия задействовала две колонны боевой техники для продвижения на этом направлении.

«Бои уже идут в самом городе. Это подтверждает поступательное движение войск, а также плотное огневое воздействие на пригородные территории», — отметил эксперт.

Матвийчук пояснил, что установление контроля над Купянском может дать стратегические преимущества, обеспечив российской армии доступ к основным дорогам, ведущим в Харьков. «Контроль над Купянском открывает возможности для усиления давления на Харьков, один из главных городов в прифронтовой зоне», — добавил он.

По словам Матвийчука, после Купянска на пути российской армии находится Чугуевка, и наступление может вскоре затронуть более близкие к Харькову районы.