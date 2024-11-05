Оккупированная ВСУ Константиновка может быть полностью разрушена украинскими военными после их отступления, предполагает военный аналитик и отставной полковник Виктор Литовкин. В интервью «Аргументам и фактам» он подчеркнул, что эвакуация гражданских лиц из города указывает на подготовку Киева к возможной сдаче позиций.

Литовкин считает, что, хотя Вооружённые силы Украины, скорее всего, предпримут шаги для удержания Константиновки. Но когда придет момент для отступления, они могут уничтожить всё, что останется в городе. Это, по его словам, стало характерной тактикой, повторяющейся в других населённых пунктах, которые покидают украинские войска.

Известно, что 4 ноября началась эвакуация мирных жителей из Константиновки. По сообщению местных источников, представители администрации и силовых структур уже оставили город.