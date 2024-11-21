Российские вооруженные силы накопили значительный опыт в борьбе с дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS, которые используются Вооруженными силами Украины. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью «Комсомольской правде».

По словам эксперта, указанные ракеты, хотя и обладают высокой дальностью, имеют одну важную уязвимость — дозвуковую скорость. Это делает их относительно доступными целями для современных российских систем противовоздушной обороны.

«Наши расчеты ПВО давно освоили эффективные методы перехвата таких ракет. Благодаря высокому уровню подготовки и использованию систем вроде С-300, С-400, “Бук” и “Панцирь”, удается уничтожать большинство угроз такого рода», — подчеркнул Литовкин.

Ранее администрация президента США Джо Байдена разрешила использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Аналогичное решение было принято ранее и в отношении американских ракет ATACMS, которые уже применялись украинскими силами в атаках на новые российские регионы, Крым и Севастополь.

Литовкин отметил, что использование таких ракет является попыткой Запада усилить военное давление на Россию, но их боевое применение не приносит значительных результатов на поле боя. По его мнению, российская ПВО продолжит эффективно справляться с этими угрозами, несмотря на продолжающиеся поставки вооружений Украине.

Эксперт также подчеркнул, что западные страны, поставляя оружие, преследуют не только военные, но и экономические цели, используя конфликт как источник финансирования своих оборонных предприятий. «Для Запада это выгодный бизнес, но он не способен изменить стратегическую ситуацию в пользу Украины», — добавил Литовкин.