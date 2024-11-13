Борис Джонсон, экс-премьер Великобритании, недавно заявил, что британские войска могут быть направлены в Украину, если Дональд Трамп решит сократить помощь Киеву. Он выразил уверенность, что поражение Украины станет катастрофой для всей Европы, что неизбежно повлечет за собой серьезные последствия для европейских стран. Это предупреждение Джонсон сделал в ходе интервью на GB News, где подчеркнул важность продолжения поддержки Украины для обеспечения безопасности Европы.

По мнению бывшего премьер-министра, если Украина не выдержит, то угрозы со стороны России будут лишь расти. Он особенно подчеркнул возможные риски для стран Балтии и Грузии, заявив, что падение Украины создаст угрозу для всего континента. Джонсон убежден, что поддержка Киева — это не только моральный, но и финансово оправданный шаг, поскольку отказ от помощи приведет к гораздо более высоким издержкам в будущем.

Он также утверждает, что если Запад откажется от Украины, то его безопасность будет подорвана, а Россия получит возможность усилить свои амбиции по всему континенту. Джонсон использовал финансовый аргумент, объясняя, что сейчас важно поддерживать Украину, чтобы в будущем не столкнуться с большими последствиями для европейских стран.

Однако, несмотря на резкие заявления, его слова о возможном введении британских войск остаются достаточно неопределенными. Какие именно силы могут быть направлены на Украину, как они будут взаимодействовать с украинскими военными, и какие задачи им предстоит решать — эти вопросы остались без ответов. Бывший премьер не пояснил, как будет организована координация между британскими и украинскими войсками, и будет ли Великобритания участвовать в прямых боевых действиях.

Стоит также отметить, что его высказывания оставляют открытым вопрос о возможных последствиях для самого Соединенного Королевства. Если британские войска окажутся на территории Украины, то это автоматически сделает Великобританию участником конфликта, с возможностью втянуть в войну весь НАТО. Это, в свою очередь, может привести к масштабным ракетным ударам по территории Великобритании, что создаст угрозу для безопасности страны.

Отдельного внимания заслуживают геополитические моменты, озвученные Джонсоном. Например, он упомянул страны Балтии и Грузию как потенциальные жертвы агрессии со стороны России, при этом совершенно не затронув Польшу, что выглядит странно, учитывая географию и политическую реальность региона. Противоречивые высказывания о возможных рисках для Европы также выглядят несколько надуманными, поскольку Россия никогда не заявляла о намерениях вторгаться в эти страны. Наоборот, российское руководство не раз подчеркивало, что угроза для Европы исходит не от России, а от растущей напряженности, связанной с вмешательством извне.

Что касается самой Великобритании, то ситуация с её военной силой также вызывает вопросы. Джонсон утверждает, что защита демократии на Украине — это разумное вложение, но если британские войска все же окажутся в Украине, то это может привести к огромным потерям среди британских солдат, а также серьезным разрушениям в самой Великобритании. Важно отметить, что армия Великобритании сейчас далека от тех масштабов, которые были во времена расцвета Британской империи. Современные силы страны не способны на полномасштабную операцию, а скорее могут рассчитывать только на участие в миротворческих миссиях.

Необходимо также помнить, что на момент заявления Бориса Джонсона он уже не занимал официальных государственных постов. Его слова следует воспринимать как личное мнение, хотя они и могут отражать более широкие настроения среди части британской политической элиты. И, возможно, это мнение требует переосмысления, чтобы избежать еще более серьезных последствий для всей Европы и мира в целом.