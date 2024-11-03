Движение на мосту между приднестровским городом Рыбница и молдавским Резина оказалось заблокировано. По словам Олега Белякова, сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья, молдавские правоохранительные органы передали информацию о возможной угрозе на этом участке, что стало причиной полного прекращения движения транспорта.

Беляков сообщил, что еще до блокировки на мосту скопилась очередь граждан Приднестровья, направлявшихся в Молдавию для участия во втором туре президентских выборов. В ответ на сложившуюся ситуацию приднестровская сторона в ОКК инициировала выезд военных наблюдателей на место происшествия, чтобы выяснить все детали.

Согласно представителям Генерального инспектората полиции Молдавии, на мосту возникла опасность из-за подозрительного ящика, который удерживал человек, отказавшийся сотрудничать с полицией и объяснить его содержание.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента, где предстоит выбрать главу республики на ближайшие четыре года. Для жителей Приднестровья было открыто 30 избирательных участков на правом берегу Днестра. Избирательные участки будут работать до 21:00 по местному времени (22:00 мск).