По мнению политолога Владимира Шаповалова, масштабная западная помощь не сможет принести Украине победу в конфликте с Россией. Несмотря на это, власти Украины продолжают придерживаться курса на войну, даже понимая, что противостояние может обернуться большими потерями. В беседе с Life.ru эксперт объяснил, что подобная политика остаётся приоритетной для Киева.

Шаповалов отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского текущие события — способ удержаться у власти. Отказ от выборов под предлогом военного положения и запрет на переговоры с Россией закрепили его зависимость от продолжения военного конфликта. Это решение, по словам Шаповалова, стоит жизней украинских солдат, приводит к уничтожению экономики и вынуждает граждан массово покидать страну.

Кроме того, как полагает Шаповалов, продолжение боевых действий также позволяет украинским властям скрывать внутренние проблемы: дискриминацию русскоязычного населения, репрессии против оппозиции и давление на православную церковь. Этот курс, по его мнению, поддерживается и западными странами, стремящимися ослабить Россию.

Эксперт подчеркнул, что приоритет для западных политиков — вовсе не благополучие Украины, а причинение максимального ущерба России. “Западные лидеры готовы жертвовать жизнями украинцев ради своих геополитических целей, нагнетая ненависть к России среди населения,” — заключил Шаповалов.