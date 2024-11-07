Результаты выборов президента США продемонстрировали три ключевых фактора, которые привели к неудаче кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Как пояснил эксперт по американской политике Дмитрий Дробницкий, важную роль сыграл внутренний раскол в рядах демократов, отсутствие программы, способной заинтересовать избирателей, и нежелание губернаторов колеблющихся штатов использовать административный ресурс в поддержку кандидата.

Дональд Трамп, объявивший о своей победе, смог завоевать все ключевые штаты, что стало серьезным ударом для его соперников. По словам Дробницкого, примечателен отказ Харрис выступить перед своими сторонниками после голосования, что является «тревожным сигналом» для Демократической партии. Политолог предполагает, что демократы даже не пытались оспаривать предварительные итоги, что может указывать на отсутствие у них установок на борьбу за результаты.

Одной из причин поражения Харрис Дробницкий назвал глубинный раскол среди демократов. По его словам, это разделение проявилось особенно остро под конец президентства Джо Байдена, когда стало очевидно, что даже значимые фигуры, такие как Барак Обама, поддерживали Харрис лишь формально. Еще одним важным фактором стала слабая программа демократов, не сумевшая привлечь избирателей.

«Камала Харрис оказалась не самым удачным кандидатом. При этом ставку сделали на ее имидж и лозунги, а не на реальные идеи», — отметил эксперт.

Дробницкий также подчеркнул напряженные отношения между демократами и губернаторами штатов, чей ресурс мог бы оказать влияние на итоги голосования. Как он предположил, изменения в партии, такие как замена Байдена на Харрис, произошли без согласования с лидерами штатов, что привело к отказу некоторых губернаторов, например, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, поддерживать ее кампанию. В результате Демпартия потеряла важный ресурс, без которого ей оказалось сложно противостоять Трампу.

Отдельное внимание эксперт уделил итогам выборов в Конгресс, где кандидаты, поддержавшие Трампа, добились успеха. Однако, по мнению Дробницкого, впереди может последовать попытка перегруппировки со стороны демократов и возможная попытка оспорить результаты. На текущий момент внутри партии ощущается разочарование, а лидерские позиции выглядят ослабленными.

Заключительные итоги выборов фиксируют уверенное лидерство Трампа, которому удалось получить поддержку во всех колеблющихся штатах, включая Пенсильванию, Джорджию и Неваду. Согласно результатам на середину дня 6 ноября, республиканец собрал 277 голосов выборщиков против 226 у Харрис, что дает ему убедительную победу и, вероятно, новый президентский срок. Выступая перед сторонниками, Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и выразил намерение начать «золотую эру» для страны.