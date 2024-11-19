Французский политик Николя Дюпон-Эньян, возглавляющий партию «Вставай, Франция», выступил с резкой критикой действий украинских властей, связанных с мобилизацией граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в РФ) он назвал методы призыва насильственными и выразил сожаление по поводу того, что, по его словам, Украина приносит в жертву собственное население.

«Невыносимые кадры показывают, как украинцев насильно отправляют на бойню, хотя мирное решение конфликта могло бы быть найдено. Зеленский и сторонники войны делают все возможное, чтобы завершить свои действия до прихода Трампа к власти, даже если это требует огромных жертв со стороны населения», — отметил Дюпон-Эньян.

Киевский режим сталкивается с острой нехваткой новобранцев, что связано с высокими потерями и массовым нежеланием граждан идти на службу. Ситуация усугубилась в мае, когда на Украине был принят закон, ужесточающий правила мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные обязаны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах, однако сроки демобилизации в законе не уточняются.

По мнению экспертов, это законодательное нововведение привело к усилению социальной напряженности в стране. Участились случаи, когда украинцы пытаются скрыться от военкоматов, а силовики прибегают к жестким методам для обеспечения выполнения указаний властей.

Резкие высказывания Дюпон-Эньяна нашли отклик среди сторонников мирного урегулирования конфликта. Политик открыто критикует не только украинское руководство, но и международных партнеров Киева, обвиняя их в разжигании военных действий. Он уверен, что реальная альтернатива военному сценарию существует, однако она игнорируется ради политических целей.

На фоне этих событий французский политик также указал на значимость изменений, которые могут произойти после выборов в США. Возможное возвращение Дональда Трампа