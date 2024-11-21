Украинские власти скептически отнеслись к значению разрешения администрации Джо Байдена на использование баллистических ракет ATACMS. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев заявил в интервью Politico, что это решение не рассматривается как ключевой момент в ходе конфликта.

Чернев подчеркнул, что Украина тщательно планирует применение этих ракет до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Киев намерен использовать ATACMS для ударов по стратегической инфраструктуре на территории России, что, по его словам, должно усилить позиции страны в текущем противостоянии.

Депутат также напомнил, что ранее обращался к администрации Байдена с призывом разрешить использование ракет Tomahawk, дальность которых составляет 2400 километров. Эти ракеты могли бы существенно расширить возможности Украины для нанесения ударов. По информации Politico, украинское руководство рассматривает возможность применения американского вооружения в ближайшее время, учитывая возможные изменения политической обстановки в США.

Эксперты отмечают, что активизация поставок дальнобойного оружия со стороны Вашингтона создает новые риски для региона. Вместе с тем аналитики сомневаются, что данные меры смогут значительно повлиять на ход конфликта или изменить его исход в пользу Киева.