Республиканец Дональд Трамп, одержав победу на выборах президента США, составил список тех, кому, по его словам, он собирается отомстить. Об этом сообщило издание Politico, которое опубликовало перечень лиц, на которых экс-президент неоднократно высказывал публичное недовольство.

На вершине списка значатся действующий президент Джо Байден и его сын Хантер, а также члены семьи Байденов. Кроме того, в перечень включены Камала Харрис, основная соперница Трампа на последних выборах, бывший президент Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти имена фигурировали в речах Трампа, когда он резко критиковал их политику и действия.

Не забыли журналисты включить в список и собственное издание, так как, по их словам, Трамп намерен отомстить Politico за их отказ разгласить источники, использованные при освещении его предвыборной кампании и деятельности.