Поиск работы может превратиться в серьезную проблему не только для молодого и неопытного студента, но и для квалифицированного специалиста. Даже при обилии вакансий найти подходящий вариант редко удается сразу, так как нужно не только правильно выбрать их источники, но и пройти собеседование.

В любом случае начинать нужно именно с источников вакансий. Так, газеты с объявлениями о трудоустройстве в столице давно превратились в нечто архаичное – благодаря специализированным сайтам можно найти гораздо больше вариантов и повысить тем самым свои шансы на успех.

Поиск работы через интернет: преимущества

О преимуществах поиска работы в Петербурге, Москве и других городах России можно рассказать на примере сайте ДомКадров.ру, который постоянно публикует самые актуальные объявления от работодателей. При этом вакансии можно отфильтровать, что существенно облегчит выбор подходящего варианта.

Так, отфильтровать предложения работы можно по городам, по отраслям деятельности и специальности, а также по следующим критериям:

полная или частичная занятость, неполный день;

стажировка по специальности либо полноценное трудоустройство;

работа по жесткому или гибкому графику, с поездками в командировки или без них;

трудоустройство в офисе или на предприятии либо достаточно распространенная сегодня дистанционная работа;

вакансии без опыта;

разнообразные требования по возрасту, наличию собственного авто и прочее.

Подобный подход позволяет найти вакансии, полностью отвечающие требованиям и пожеланиям соискателя. При этом можно сразу откликнуться на предложение, связаться с работодателем и назначить дату собеседования.

Не только объявления о работе

На сайте представлено около полумиллиона вакансий только по Москве, поэтому найти работу могут продавцы и строители, программисты и другие представители IT-сферы, рабочие, курьеры, менеджеры, маркетологи, сотрудники складов.

Помимо объявлений, на сайте имеется множество статей с подробными рекомендациями, позволяющими в разы повысить свои шансы на успешный исход поиска. Они помогут:

правильно составить резюме;

подготовиться к собеседованию, получить информацию о том, как отвечать на самые каверзные вопросы;

ознакомиться с законодательной базой, относящейся к заключению трудового договора, к начислению пенсии и множеству других вопросов, о которых необходимо иметь представление;

получить советы по повышению продуктивности, распределению рабочей нагрузки, постоянному развитию в своей сфере деятельности.

Также сайт дает возможность составить и разместить резюме, включить уведомления о новых вакансиях, подходящих под конкретные требования, показать себя с лучшей стороны работодателям, которые очень часто сами связываются с заинтересовавшими их соискателями.