Подвеской в авто называется все, что располагается между несущей рамой либо кузовом и тормозным диском. Главные задачи этого одного из ключевых узлов конструкции – обеспечивать комфорт водителя и пассажиров, а также управляемость транспортного средства и продление срока эксплуатации других механизмов и узлов. Достигается это за счет снижения ударных нагрузок и вибрации во время движения машины.

Такие детали подвески автомобиля, как пружины и амортизаторы как раз отвечают за уменьшение вибрационных нагрузок и комфорт находящихся в салоне людей. Помимо этого, в ее конструкции используются и другие комплектующие.

Виды подвесок

Основных видов два – зависимая и независимая подвеска. Первая предельно проста и предполагает жесткую связь между собой колес, расположенных на одной оси. Такая конструкция несколько снижает уровень комфорта и негативно сказывается на управляемости, однако имеет и преимущества – отсутствие необходимости в частом обслуживании, дешевизна, снижающая стоимость авто.

Независимые подвески, в которых жесткое соединение колес отсутствует, в свою очередь делятся на три вида:

Эту разновидность разработал Эрл Стил Макферсон и именно в его честь ее назвали. В конструкции используется один рычаг, а также стойка с пружиной и амортизатором. В основном подобные подвески применяются на передних колесах;

двухрычажные подвески отличаются от предыдущего варианта наличием верхнего и нижнего рычагов, а также шаровой опоры. Это делает конструкцию более сложной, но улучшает характеристики авто;

многорычажная ходовая часть сложна по конструкции, однако обеспечивает практически идеальную управляемость. При этом ее обслуживание и ремонт являются недешевым удовольстием.

Также существуют полузависимые подвески, в которых функции пружин выполняют торсионы. Именно благодаря им колеса хотя и соединяются жесткой балкой, все же не оказывают влияния друг на друга при движении. При этом такая конструкция ненамного дороже зависимой.

Детали подвески авто

В зависимой подвеске в качестве ключевого элемента выступает балка, а в независимой – подрамник. Кроме того, в конструкции ходовой части применяются следующие комплектующие:

алюминиевые или стальные рычаги, которые задают траекторию движения колес;

сайлентблоки, установленные на соединениях рычага с другими деталями. Они предназначены для поглощения вибрации;

шаровые опоры. обеспечивающее перемещение колеса в вертикальной плоскости при преодолении неровных участков трассы;

поворотные кулаки, соединяемые с рычагами подвески и ступицами колес;

стабилизаторы, которые по принципу действия похожи на торсионы, однако срабатывают не всегда, а только в случае необходимости обеспечить поперечную устойчивость машины.

Все детали подвески, которые постоянно находятся в движении, изнашиваются чрезвычайно быстро. Поэтому очень важно контролировать работу ходовой части и в случае появления проблем с управляемостью либо посторонних звуков при пересечении неровных участков сразу обращаться к специалистам. Это позволит своевременно восстанавливать работоспособность, заменяя вышедшие из строя либо изношенные комплектующие.