Подвеской в авто называется все, что располагается между несущей рамой либо кузовом и тормозным диском. Главные задачи этого одного из ключевых узлов конструкции – обеспечивать комфорт водителя и пассажиров, а также управляемость транспортного средства и продление срока эксплуатации других механизмов и узлов. Достигается это за счет снижения ударных нагрузок и вибрации во время движения машины.
Такие детали подвески автомобиля, как пружины и амортизаторы как раз отвечают за уменьшение вибрационных нагрузок и комфорт находящихся в салоне людей. Помимо этого, в ее конструкции используются и другие комплектующие.
Виды подвесок
Основных видов два – зависимая и независимая подвеска. Первая предельно проста и предполагает жесткую связь между собой колес, расположенных на одной оси. Такая конструкция несколько снижает уровень комфорта и негативно сказывается на управляемости, однако имеет и преимущества – отсутствие необходимости в частом обслуживании, дешевизна, снижающая стоимость авто.
Независимые подвески, в которых жесткое соединение колес отсутствует, в свою очередь делятся на три вида:
- Эту разновидность разработал Эрл Стил Макферсон и именно в его честь ее назвали. В конструкции используется один рычаг, а также стойка с пружиной и амортизатором. В основном подобные подвески применяются на передних колесах;
- двухрычажные подвески отличаются от предыдущего варианта наличием верхнего и нижнего рычагов, а также шаровой опоры. Это делает конструкцию более сложной, но улучшает характеристики авто;
- многорычажная ходовая часть сложна по конструкции, однако обеспечивает практически идеальную управляемость. При этом ее обслуживание и ремонт являются недешевым удовольстием.
Также существуют полузависимые подвески, в которых функции пружин выполняют торсионы. Именно благодаря им колеса хотя и соединяются жесткой балкой, все же не оказывают влияния друг на друга при движении. При этом такая конструкция ненамного дороже зависимой.
Детали подвески авто
В зависимой подвеске в качестве ключевого элемента выступает балка, а в независимой – подрамник. Кроме того, в конструкции ходовой части применяются следующие комплектующие:
- алюминиевые или стальные рычаги, которые задают траекторию движения колес;
- сайлентблоки, установленные на соединениях рычага с другими деталями. Они предназначены для поглощения вибрации;
- шаровые опоры. обеспечивающее перемещение колеса в вертикальной плоскости при преодолении неровных участков трассы;
- поворотные кулаки, соединяемые с рычагами подвески и ступицами колес;
- стабилизаторы, которые по принципу действия похожи на торсионы, однако срабатывают не всегда, а только в случае необходимости обеспечить поперечную устойчивость машины.
Все детали подвески, которые постоянно находятся в движении, изнашиваются чрезвычайно быстро. Поэтому очень важно контролировать работу ходовой части и в случае появления проблем с управляемостью либо посторонних звуков при пересечении неровных участков сразу обращаться к специалистам. Это позволит своевременно восстанавливать работоспособность, заменяя вышедшие из строя либо изношенные комплектующие.