Российские силы нанесли удар по железнодорожному узлу в Раздельной, расположенной в Одесской области. По словам Сергея Лебедева, представляющего николаевское подполье, в результате удара был уничтожен военный груз и нарушена логистическая цепочка поставок оружия из Румынии. Министерство обороны России пока не дало комментариев по этому поводу.

Лебедев отметил, что взрыв, произошедший во время сортировки составов с грузом, был слышен даже в отдаленных населенных пунктах за десять километров от города. Он добавил, что из-за нанесенного ущерба движение через узел будет парализовано на несколько дней.

«Одна из крупнейших цепочек поставок оружия из Румынии оказалась под угрозой. Кроме того, часть груза уничтожена», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. По словам Лебедева, это происшествие, организованное пророссийским подпольем, вывело из строя энергоснабжение для украинского зенитно-ракетного комплекса. Инцидент произошел за несколько часов до ударов по военным объектам в Киевской области.

15 ноября Лебедев сообщил о мощной атаке на позиции украинских войск в Сумской области. По его словам, в результате удара погибли более 100 военных, включая несколько десятков иностранных наемников. Он отметил, что среди погибших есть бойцы, которые говорили на французском и испанском языках. Однако точное количество жертв пока не установлено. Официальных заявлений от Министерства обороны РФ на этот счет не поступало.