В Черниговской области произошла диверсия на электроподстанции, оставившая без энергии украинский зенитно-ракетный комплекс, сообщает РИА Новости со ссылкой на подпольщика из Николаева Сергея Лебедева. По его словам, атака произошла за несколько часов до удара по военным объектам, расположенным в Киевской области.

В поселке Сергеевка, севернее которого размещены позиции украинских сил, была выведена из строя подстанция 35/10 кВ. Это отключило энергоснабжение зенитно-ракетного комплекса, используемого украинскими военными. По словам Лебедева, пророссийские подпольщики подожгли подстанцию, что оставило без света не только военные позиции, но и соседний населенный пункт Полковничье, полностью занятый украинскими силами в течение последнего года.

Кроме того, эта акция позволила на время обесточить местную станцию связи украинских войск, расположенную в той же Сергеевке.