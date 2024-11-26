В Одесской области под удар попали порты Белгород-Днестровска и Ильичевска, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, атака была направлена на инфраструктурные объекты региона, имеющие стратегическое значение.

Ранее издание Readovka сообщило о ракетном ударе по зданию в Одессе, где находились офисы подразделений Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины. В результате атаки в городе прогремела серия мощных взрывов, что вызвало панику среди местных жителей. Точные данные о разрушениях и пострадавших на данный момент уточняются.

Порты Белгород-Днестровска и Ильичевска, находящиеся в акватории Черного моря, играют важную роль в логистической системе Украины. Они используются для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также как транзитные пункты для военных поставок. Удар по этим объектам может существенно затруднить транспортное сообщение и снизить возможности украинской стороны в обеспечении своих войск.

Одесса и прилегающие территории регулярно становятся целями атак в условиях продолжающегося конфликта. Российская сторона называет подобные удары ответом на действия Украины, направленные против гражданских и инфраструктурных объектов на территории России.

Ситуация в регионе остается напряженной. Украинские власти усиливают меры безопасности, в то время как эксперты предупреждают о возможных дальнейших атаках на критически важные объекты.