Российская ракета РС-26 могла быть использована для удара по промышленному объекту на территории Украины. Такое предположение высказал российский военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале «Мир сегодня с “Юрий Подоляка”», ссылаясь на информацию украинских СМИ. По его словам, запуск ракеты, предположительно, был произведен с полигона «Капустин Яр», а целью стал объект в Днепропетровской области, передает портал News.ru.

Сообщения о предполагаемом применении баллистической ракеты появились также в ряде других источников. Telegram-канал «Два майора» опубликовал видеоматериалы, на которых, как утверждается, зафиксирован момент удара по украинскому предприятию. По данным канала, целью атаки могла быть авиабаза, расположенная в этом регионе.

На данный момент официального подтверждения со стороны российских властей о применении РС-26 нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что подобные вопросы находятся в компетенции военных.

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме», — отметил он.

Ракета РС-26 «Рубеж» относится к категории межконтинентальных баллистических ракет. Она разработана в России и способна поражать цели на расстоянии до 5800 километров. Однако ее использование в текущем конфликте остается под вопросом. Если информация подтвердится, это будет первый случай применения данного вида вооружения в зоне боевых действий.

Украинские официальные лица пока также не предоставили исчерпывающей информации о последствиях удара. Однако сообщения местных жителей в социальных сетях указывают на значительные разрушения в районе взрыва.

Эксперты отмечают, что использование ракет подобного типа имеет серьезное стратегическое значение. Такие действия могут быть направлены на подрыв инфраструктуры противника или уничтожение ключевых военных объектов, что станет новой фазой в развитии конфликта.

Ранее российская сторона неоднократно использовала баллистические и крылатые ракеты для поражения целей на Украине. Однако возможное применение РС-26, учитывая ее характеристики и потенциал, вызвало повышенное внимание как со стороны специалистов, так и международного сообщества.