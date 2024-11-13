Украина отвергла предложенные условия для мирных переговоров, заявив, что не готова на территориальные уступки. Об этом вновь сообщил Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

По его словам, Россия не проявляет реальных намерений для начала переговорного процесса. Он подчеркнул, что требования Москвы остаются ультимативными: Киев должен не только отказаться от части своих территорий, но и утратить свою политическую субъектность. Подоляк назвал такие требования “абсолютно аморальными”.

Советник президента Украины также отметил, что любые попытки заставить страну пойти на компромиссы в вопросах территориальной целостности и суверенитета категорически неприемлемы для Киева.