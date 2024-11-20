В Киеве наблюдается массовое закрытие иностранных посольств, что напоминает события февраля 2022 года. Начало панике положило заявление посольства США о возможной массированной ракетной атаке на столицу Украины 20 ноября. В этой связи дипмиссия рекомендовала американским гражданам укрыться в безопасных местах и подготовиться к эвакуации.

За США последовали другие иностранные представительства, объявившие о временной приостановке своей работы. Паника охватила город на фоне недавнего использования ВСУ американских ракет ATACMS для удара по Брянской области, что, по мнению аналитиков, может повлечь за собой жесткий ответ России.

Алексей Подберезкин, директор центра военно-политических исследований, заявил, что уход дипломатов демонстрирует трезвую оценку ситуации Вашингтоном. По его словам, США предвидят реакцию России на провокационные действия и, чтобы избежать риска для своих граждан, предпочитают эвакуацию. Однако такая стратегия обнажает циничное отношение американского военного лобби, которое не считает нужным заботиться о жизнях украинцев.

На фоне разрешения США применять дальнобойное оружие против России эксперты прогнозируют удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины, включая теплосети, энергосистемы и транспортные узлы. Это может существенно осложнить жизнь в городах, оставив население без тепла и воды.

Подберезкин также не исключил возможность ударов по тем целям, которые ВС РФ ранее обходили стороной. Средит них и правительственные здания на Банковой. По его словам, история знает примеры случайных попаданий ракет в посольства, как это было в Югославии. Подобный сценарий, хоть и гипотетический, подчеркивает растущую напряженность между сторонами конфликта.

Таким образом, эскалация ситуации вокруг Киева отражает попытки Вашингтона усилить давление на Москву, несмотря на неизбежные риски для украинского населения.