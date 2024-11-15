В ночь на 15 ноября в Одесском порту был уничтожен груз, который считался уникальным вооружением и имел большое значение для Украины. На протяжении всей ночи жители города слышали грохот взрывов и видели зарево детонаций.

Атака началась вечером 14 ноября, примерно в 22:30. Тревога была объявлена около 23:00. Одесситы делились своими впечатлениями в соцсетях, отмечая, что удары были особенно интенсивными. «Пылает порт», «Видно дым и зарево» — такими сообщениями переполнялись местные паблики. Взрывы продолжались до утра, а район порта окутывал густой дым.

Главным оружием атаки стали беспилотники «Герань», которые, по словам очевидцев, низко летали над городом. «Вспышки освещали все небо. Летали так низко, что было действительно страшно», — делились жители.

Однако не обошлось без трагедий, вызванных действиями украинской системы противовоздушной обороны. Как сообщает портал «Блокнот Одесса», одна из ракет ПВО, выпущенная ВСУ, попала в жилой дом и котельную, что привело к повреждению трубопровода теплоснабжения. Сам мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию.

Проукраинские СМИ поспешили обвинить российскую сторону в повреждениях жилых зданий, однако даже сами одесситы опровергли эту версию. В социальных сетях и ряде пабликов уточняется, что ракета, ударившая по дому, была выпущена украинской системой ПВО.

«ПВО ВСУ в Одессе сбило одну из ‘Гераней’, а ракета прилетела в жилой дом», — отмечает лидер николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он также добавил, что хаотичная работа украинских систем ПВО часто приводит к жертвам среди собственного населения.

Местные жители и комментаторы в сети выражают возмущение ситуацией.

«Кому кричат ‘слава’, тем, кто уничтожает свою же инфраструктуру?» — задаются вопросом пользователи.

Несмотря на хаос, главная цель российской атаки была достигнута: стратегически важный груз в порту Одессы был уничтожен, что нанесло значительный ущерб военным планам Украины.