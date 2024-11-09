Хамовнический суд Москвы постановил провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу по иску, касающемуся признания недействительным завещания близкой подруги народной артистки РФ Елены Степаненко. По завещанию, составленному этой женщиной, Степаненко наследует квартиры в Сочи и антикварную коллекцию, что стало предметом судебного разбирательства.

Судебные документы, с которыми ознакомился ТАСС, содержат следующее решение: назначить комплексную экспертизу, чтобы установить, могла ли покойная подруга Елены Степаненко контролировать свои действия и осознавать суть передаваемого имущества при составлении завещания. Пока экспертиза проводится, дело временно приостановлено.

Ответственность за оплату экспертизы суд возложил на истцов, разделив расходы между ними. Проведением экспертизы займется Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

Согласно данным из правоохранительных органов, завещание принадлежит дизайнеру Наталье Маголе. Она оставила в наследство Елене Степаненко две квартиры в центре Сочи, коллекцию антиквариата и место на подземной парковке. Иск с требованием аннулировать завещание был подан родственниками Маголы, скончавшейся в 2022 году. Мать и сестра умершей стали инициаторами судебного разбирательства.

Кроме Степаненко, в деле фигурируют еще два ответчика: Алексей Курташ, брат погибшего гражданского мужа Маголы, и Иван Цвийич, сын ее второго мужа. Магола завещала им свои дома на Николиной Горе в Москве.