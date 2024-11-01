Писатель Майкл Вольф, автор книг о Дональде Трампе, сделал сенсационное заявление о том, что Трамп и миллиардер Джеффри Эпштейн, впоследствии покончивший с собой в тюрьме в 2019 году, якобы обсуждали, кто из них сможет первым завоевать внимание принцессы Дианы. Как сообщает Newsweek, Вольф рассказал, что во время работы над своей первой книгой о Трампе у него был доступ к информации от анонимного источника, близкого к Трампу и Эпштейну, передает “Лента.ру”.

«У них было своеобразное соревнование – кто окажется первым рядом с принцессой Дианой. Хотя я не думаю, что это когда-либо происходило», — рассказал Вольф, уточнив, что предполагаемый спор мог иметь место в то время, когда оба мужчины часто встречались в одних и тех же кругах.

Ранее в отношении Трампа уже выдвигались обвинения в неподобающем поведении. Бывшая американская модель Стейси Уильямс утверждает, что столкнулась с домогательствами со стороны Трампа в 1993 году. По словам Уильямс, они познакомились на рождественской вечеринке, организованной Эпштейном, а позже, при встрече с Трампом, он якобы позволил себе недопустимые прикосновения.