Форорациды, также известные как “ужасные птицы”, были крупными хищниками, охотившимися на других животных. Недавнее открытие окаменелостей показало, что найденная особь достигала трёх метров в высоту, что на 20% превышает размеры ранее известных представителей этого вида. Возраст находки составляет примерно 12 миллионов лет, относя её к миоценовой эпохе.

Интересно, что на костях обнаружены следы зубов древнего крокодилоподобного хищника — пурусзавра, длина которого могла достигать десяти метров. Учёные предполагают, что “ужасная птица” стала жертвой этого гигантского хищника в схватке, закончившейся трагично для птицы.

Эти останки форорацида, найденные на севере Колумбии, подтверждают, что они были важными представителями хищной фауны региона. В те времена, когда территория пустыни Татакоа была покрыта рекой и густой растительностью, здесь обитали разнообразные животные: от приматов и копытных до гигантских ленивцев и огромных глиптодонтов, родственников броненосцев, достигавших размеров автомобиля.

Это открытие дополняет картину древнего мира миоцена, когда животные не только выживали, но и процветали в насыщенных биомах того времени.